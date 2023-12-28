Российская чемпионка ОИ по теннису заявила о возобновлении карьеры
Теннисистка Елена Веснина, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде, рассказала в соцсетях, что планирует вернуться на корт в предстоящем сезоне. Об этом пишет РБК.
Весниной 37 лет, она победительница трех турниров «Большого шлема» в парах, а также вице-чемпионка Олимпиады в Токио в смешанном дуэте с Асланом Карацевым.
«Пора поделиться с вами одной новостью. Увидимся на корте в 2024 году», — написала Веснина.
Напомним, что в 2018 году спортсменка приостановила карьеру в связи с беременностью. В 2021 она вернулась на корт, но после Игр в Токио прекратила выступления. В мае 2023 именитая теннисистка родила вторую дочь.
Рамблер: главные новости