Российская чемпионка ОИ по теннису заявила о возобновлении карьеры

Теннисистка Елена Веснина, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде, рассказала в соцсетях, что планирует вернуться на корт в предстоящем сезоне. Об этом пишет РБК.

Весниной 37 лет, она победительница трех турниров «Большого шлема» в парах, а также вице-чемпионка Олимпиады в Токио в смешанном дуэте с Асланом Карацевым.

«Пора поделиться с вами одной новостью. Увидимся на корте в 2024 году», — написала Веснина.