Надаль сыграет в парном разряде турнира в Брисбене с партнером по ОИ-2016

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, помимо участия в одиночном разряде турнира в Брисбене, сыграет в Австралии в паре. Партнёром вернувшегося в тур теннисиста будет его соотечественник Марк Лопес. Дуэт получил уайлд-кард от организаторов соревнований. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал журналист Михал Самульский.

© чемпионат.сом

Также, по информации Самульского, приглашения от организаторов в одиночном разряде турнира удостоились Надаль и австралийцы Джейсон Каблер и Ринки Хидзиката.