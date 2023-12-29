Веснина заявила, что хотела бы сыграть вместе с Джоковичем

— С Новаком Джоковичем [хотелось бы сыграть вместе]. А почему нет? Я обожаю Новака, очень люблю его как теннисиста. Я за ним всегда слежу, болею. Он невероятный атлет и, наверное, сейчас уже величайший теннисист в истории. Я, конечно, хотела бы сыграть с Роджером Федерером — он мой любимый теннисист, но он уже закончил карьеру. Может быть, потом получится, уже на ветеранских турнирах.



А из девушек мне бы было интересно сыграть с Ариной Соболенко, Каролиной Возняцки. Мне кажется, у нас бы получилось с ней сыграть. Ещё бы с Викой Азаренко, мы с ней очень давно вместе играли. Ну и, конечно, с Вероникой Кудерметовой, — приводит слова Весниной «Чемпионат».