Надаль возвращается на теннисный корт после травмы

Теннисист из Испании Рафаэль Надаль рассказал, что в скором времени вернется на теннисный корт после почти годового перерыва. Об этом сообщает Eurosport.

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Напомним, что испанец получил травму левого бедра на Открытом чемпионате Австралии в январе 2023 года и с этого момента временно прекратил выступления.

Известно, что еще до последнего повреждения теннисист около полутора лет мучился от проблем со стопой, ломал ребро и несколько раз рвал мышцы на животе. Вероятно, перерыв был полезен для Надаля и он смог восстановить подорванное состояние здоровья.

Надаль сначала сыграет в Брисбене в начале января, а затем отправится в Мельбурн, чтобы сыграть на турнире Australian Open-2024