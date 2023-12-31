Теннисистка Андреева назвала Рублева «стеснительным молодым человеком»

— Я знакома с Андреем Рублёвым. Очень стеснительный молодой человек, как мне показалось. Когда мы познакомились, я не заметила разницы в возрасте, потому что он стеснительный и простой в общении, хотя находится в топ 5. В общем, в жизни совсем не такой, как на корте.