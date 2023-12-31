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Теннисистка Андреева назвала Рублева «стеснительным молодым человеком»

Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева поделилась впечатлениями о знакомстве с российским теннисистом из топ 5.

Теннисистка Андреева назвала Рублева «стеснительным молодым человеком»
© РИА Новости

— Я знакома с Андреем Рублёвым. Очень стеснительный молодой человек, как мне показалось. Когда мы познакомились, я не заметила разницы в возрасте, потому что он стеснительный и простой в общении, хотя находится в топ 5. В общем, в жизни совсем не такой, как на корте.

— С кем хотелось бы сыграть в паре?

— С Надалем или Джоковичем. Мне кажется, это мечта каждого теннисиста, — сказала Корнеева в интервью «Чемпионату».

Источник:Чемпионат

Теннис
Алина Корнеева
Андрей Рублев