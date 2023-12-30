Рублев заявил, что ему стыдно за чрезмерную эмоциональность на корте

— После US Open я начал чувствовать, что действительно повышаю свой уровень игры. Мне стало неважно, кто мне попадется при жеребьевке. Если я буду умным и буду контролировать эмоции, то у меня будет шанс выиграть любой матч.



Я не такой, как все, и когда я веду себя на корте чересчур эмоционально, это выглядит отвратительно и постыдно. Следующий шаг — быть добрее к себе на корте, особенно к своему левому колену, потому что оно страдает.



Цель на турнире в Гонконге — подготовиться как можно лучше к Открытому чемпионату Австралии. Сыграть как можно больше матчей, и если я пройду далеко на турнире, это будет прекрасно, — приводит слова Рублева AFP.