Теннисист Медведев с семьей отпраздновал Новый год

Даниил Медведев в завершившемся сезоне десять раз выходил в финалы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в которых одержал победы пять раз. Он квалифицировался на Итоговый турнир (ATP), дошел до полуфинала, в котором проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.