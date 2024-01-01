Сафиуллин обыграл Шелтона и вышел во второй круг турнира в Брисбене

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира ATP 250 в Брисбене.
В стартовом матче Сафиуллин одержал победу над американцем Беном Шелтоном, получившим третий номер посева. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.
В следующем раунде россиянин сыграет против австралийца Алексея Попырина.
ATP 250. Brisbane International presented by Evie. Брисбен (Австралия). Хард.
Призовой фонд — более 660 тысяч долларов
1 й круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Бен Шелтон (США, 3) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.