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Россиянин Котов вышел во второй круг теннисного турнира в Гонконге

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Гонконге.

Россиянин Котов вышел во второй круг теннисного турнира в Гонконге
© © IMAGO / Ricardo Larreina / imago-images.de / Global Look Press

В стартовом матче Котов победил португальца Нуну Боргеса. Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.

В следующем раунде Котов сыграет против победителя матча Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Коулмэн Чак Лам (Гонконг, WC).

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1 й круг

Павел Котов (Россия) — Нуну Боргес (Португалия) — 6:2, 6:4

Теннис
Павел Котов