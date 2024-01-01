Россиянин Котов вышел во второй круг теннисного турнира в Гонконге
Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Гонконге.
В стартовом матче Котов победил португальца Нуну Боргеса. Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.
В следующем раунде Котов сыграет против победителя матча Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Коулмэн Чак Лам (Гонконг, WC).
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1 й круг
Павел Котов (Россия) — Нуну Боргес (Португалия) — 6:2, 6:4