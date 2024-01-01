Чесноков считает Андрееву фаворитом в матче с Самсоновой

"С одной стороны, Самсонова сейчас первая ракетка России, имеет больший опыт, но с другой, она все межсезонье либо играла, либо тренировалась, на корт в матчах не выходила, так что непонятно, в какой она форме. Тем более играть первый матч в новом сезоне совсем не просто, да и соперница у нее серьезная. Что касается Мирры Андреевой, то она провела несколько игр на выставочных турнирах, вчера сумела запутать в своих сетях Шнайдер, терпеливо играла, видно, что она в неплохой форме. Для меня Андреева будет фаворитом в этом матче", - сказал Чесноков.