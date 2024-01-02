Блинкова проиграла Фрухвиртовой в матче первого круга турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 16-летней спортсменки из Чехии. В следующем круге она сыграет с победительницей матча между американками Коко Гауфф и Клер Лю.

Блинковой 25 лет, она занимает 48-е место в рейтинге WTA. В ее активе одна победа на турнирах под эгидой организации, лучшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции (2019, 2023) и Уимблдона (2023). Фрухвиртова располагается на 117-й строчке мирового рейтинга, она ни разу не проходила первый круг на турнирах Большого шлема.