Медведев назвал лучших спортсменов России 2023 года

Медведев назвал Медведева и Чикунову лучшими спортсменами России 2023 года
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил мнение о лучших российских спортсменах 2023 года.
«Кого я считаю лучшим спортсменом года в России? Даниила Медведева и Евгению Чикунову», — приводит слова Медведева Legalbet.
В прошедший сезоне 27-летний Даниил Медведев стал победителем пяти турниров. Российский спортсмен выиграл турниры серии ATP в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.
Даниил пятый раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема и третий раз — в США (после 2019 и 2021 годов). Медведев стал первым россиянином, пять раз доходившим до финалов турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде. В финале Медведев уступил Джоковичу со счётом 3-6, 6-7 (5), 3-6.
На Итоговом турнире Медведев в двух сетах переиграл Андрея Рублёва и Александра Зверева, но в полуфинале уступил итальянцу Яннику Синнеру.
В декабре 19-летняя Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брассом на Кубке Владимира Сальникова, который проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 18 декабря 2023 года.