Медведев назвал лучших спортсменов России 2023 года

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил мнение о лучших российских спортсменах 2023 года.

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«Кого я считаю лучшим спортсменом года в России? Даниила Медведева и Евгению Чикунову», — приводит слова Медведева Legalbet.

В прошедший сезоне 27-летний Даниил Медведев стал победителем пяти турниров. Российский спортсмен выиграл турниры серии ATP в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.

Даниил пятый раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема и третий раз — в США (после 2019 и 2021 годов). Медведев стал первым россиянином, пять раз доходившим до финалов турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде. В финале Медведев уступил Джоковичу со счётом 3-6, 6-7 (5), 3-6.

На Итоговом турнире Медведев в двух сетах переиграл Андрея Рублёва и Александра Зверева, но в полуфинале уступил итальянцу Яннику Синнеру.