Вторая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира в Брисбене

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над итальянкой Лючией Брондзетти в матче второго круга турнира в Брисбене.

Соболенко обыграла соперницу меньше чем за час в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Белорусская спортсменка сделала восемь эйсов и допустила одну двойную ошибку, Брондзетти допустила три двойные ошибки при трех подачах навылет.