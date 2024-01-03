Вторая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира в Брисбене
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над итальянкой Лючией Брондзетти в матче второго круга турнира в Брисбене.
Соболенко обыграла соперницу меньше чем за час в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Белорусская спортсменка сделала восемь эйсов и допустила одну двойную ошибку, Брондзетти допустила три двойные ошибки при трех подачах навылет.
В третьем круге теннисистка сыграет с Даниэлла Коллинз (США) — Чжу Линь (Китай).
WTA 500. BRISBANE INTERNATIONAL. БРИСБЕН (АВСТРАЛИЯ). ПРИЗОВОЙ ФОНД — 1 736 763 ДОЛЛАРОВ
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Лючия Брондзетти (Италия) — 6:3, 6:0