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Вторая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира в Брисбене

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над итальянкой Лючией Брондзетти в матче второго круга турнира в Брисбене.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира в Брисбене
© Матч ТВ

Соболенко обыграла соперницу меньше чем за час в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Белорусская спортсменка сделала восемь эйсов и допустила одну двойную ошибку, Брондзетти допустила три двойные ошибки при трех подачах навылет.

В третьем круге теннисистка сыграет с Даниэлла Коллинз (США) — Чжу Линь (Китай).

WTA 500. BRISBANE INTERNATIONAL. БРИСБЕН (АВСТРАЛИЯ). ПРИЗОВОЙ ФОНД — 1 736 763 ДОЛЛАРОВ

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Лючия Брондзетти (Италия) — 6:3, 6:0

Теннис
Арина Соболенко