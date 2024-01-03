Джокович впервые с 2018-го проиграл в Австралии

Это первое поражение Джоковича в Австралии с 2018 года, когда в четвертом круге Australian Open его выбил Хен Чон.

С тех пор Джокович не проигрывал в Австралии 43 матча подряд. За это время он четыре раза победил на Australian Open, взял ATP Cup-2020 в составе сборной и выиграл титул в Аделаиде в 2023-м.