Россиянин Хачанов проиграл во втором круге теннисного турнира в Гонконге
Россиянин Карен Хачанов уступил во втором круге теннисного турнира в Гонконге.
В среду российский теннисист в трех сетах уступил представителю Финляндии Эмилю Руусувуори — 6:7 (2:7), 6:2, 2:6. Продолжительность матча составила 2 часа и 25 минут.
Следующий соперник Руусувуори определится в паре Лоренцо Музетти (Италия) — Павел Котов (Россия).
ATP 250. BANK OF CHINA HONG KONG TENNIS OPEN. ГОНКОНГ. ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 660 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
ВТОРОЙ КРУГ
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2