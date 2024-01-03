Хачанов проиграл во втором круге теннисного турнира в Гонконге

Россиянин Карен Хачанов уступил во втором круге теннисного турнира в Гонконге.

В среду российский теннисист в трех сетах уступил представителю Финляндии Эмилю Руусувуори — 6:7 (2:7), 6:2, 2:6. Продолжительность матча составила 2 часа и 25 минут.