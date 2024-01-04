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Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над полькой Магдой Линетт в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия).

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
© © Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной. На счету россиянки 4 эйса и 3 двойные ошибки.

В четвертьфинале Касаткина встретится с победителем пары между второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и Чжу Линь из Китая.

WTA 500. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Призовой фонд — 1 736 763 долларов

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Магда Линетт (Польша, 9) — 6:4, 6:2

Теннис
Арина Соболенко
Магда Линетт
Дарья Касаткина