Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над полькой Магдой Линетт в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия).

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Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной. На счету россиянки 4 эйса и 3 двойные ошибки.

В четвертьфинале Касаткина встретится с победителем пары между второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и Чжу Линь из Китая.

WTA 500. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Призовой фонд — 1 736 763 долларов