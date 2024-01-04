Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над полькой Магдой Линетт в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия).
Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной. На счету россиянки 4 эйса и 3 двойные ошибки.
В четвертьфинале Касаткина встретится с победителем пары между второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и Чжу Линь из Китая.
WTA 500. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Призовой фонд — 1 736 763 долларов
Дарья Касаткина (Россия, 5) — Магда Линетт (Польша, 9) — 6:4, 6:2