Потапова победила Кудерметову в третьем круге турнира в Брисбене
Россиянка Анастасия Потапова победила свою соотечественницу Веронику Кудерметову в матче третьего круга турнира в Брисбене (Австралия).
Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 6:4 в пользу Потаповой, которая сделала 4 эйса, а также совершила 4 двойные ошибки.
В четвертьфинале Потапова сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая победила бельгийку Элизу Мертенс.
WTA 500. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Призовой фонд — 1 736 763 долларов
Третий круг
Анастасия Потапова (Россия, 11) — Вероника Кудерметова (Россия, 6) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:4