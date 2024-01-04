Потапова победила Кудерметову в третьем круге турнира в Брисбене

Россиянка Анастасия Потапова победила свою соотечественницу Веронику Кудерметову в матче третьего круга турнира в Брисбене (Австралия).

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Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 6:4 в пользу Потаповой, которая сделала 4 эйса, а также совершила 4 двойные ошибки.

В четвертьфинале Потапова сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая победила бельгийку Элизу Мертенс.

WTA 500. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Призовой фонд — 1 736 763 долларов

Третий круг