Надаль не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

Испанец Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в австралийском Брисбене.

В четвертьфинале он в трех сетах уступил представителю Австралии Джордану Томпсону — 7:5, 6:7 (6:8), 3:6. Продолжительность матча составила 3 часа и 26 минут.

За выход в финал Томпсон сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

ATP 250. Brisbane International presented by Evie. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд — более 660 тысяч долларов

Четвертьфинал