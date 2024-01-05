Надаль не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

Испанец Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в австралийском Брисбене.
В четвертьфинале он в трех сетах уступил представителю Австралии Джордану Томпсону — 7:5, 6:7 (6:8), 3:6. Продолжительность матча составила 3 часа и 26 минут.
За выход в финал Томпсон сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.
ATP 250. Brisbane International presented by Evie. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд — более 660 тысяч долларов
Четвертьфинал
Джейдон Томсон (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, WC) — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3