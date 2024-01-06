Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 15-й финал на уровне WTA в карьере.

© Чемпионат.com

Это произошло на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В полуфинальном поединке Рыбакина со счётом 6:3, 6:2 обыграла 19-летнюю чешку Линду Носкову.

Напомним, в активе 24-летней Рыбакиной помимо победы на Уимблдоне ещё четыре титула, завоёванных на Уимблдоне. В прошлом сезоне Елена дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграла белоруске Арине Соболенко, а также стала чемпионкой турниров категории WTA-1000 в Риме (Италия) и Индиан-Уэллсе (США).