Рыбакина обыграла Соболенко в финале WTA-500
В Брисбене (Австралия) прошел финальный матч турнира категории WTA-500, в котором встретились вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
Финальный титул завоевала Елена Рыбакина, обыграв соперницу с разгромным счётом. В первом сете Соболенко проиграла «всухую» — 6:0. Второй сет так же остался за Рыбакиной со счетом 6:3.
Всего финальный матч продлился 1 час 13 минут. На счету Рыбакиной семь эйсов и пять из семи реализованных брей-поинтов. Теннисистка из Казахстана не допустила за матч ни одной двойной ошибки.
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