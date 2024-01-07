Рыбакина обыграла Соболенко в финале WTA-500

В Брисбене (Австралия) прошел финальный матч турнира категории WTA-500, в котором встретились вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

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Финальный титул завоевала Елена Рыбакина, обыграв соперницу с разгромным счётом. В первом сете Соболенко проиграла «всухую» — 6:0. Второй сет так же остался за Рыбакиной со счетом 6:3.