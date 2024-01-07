Потапова снялась с турнира в Аделаиде перед матчем с украинкой Цуренко

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила в своих социальных сетях о снятии с турнира WTA в австралийской Аделаиде. Причиной этого спортсменка назвала травму, полученную на предыдущем турнире в австралийском Брисбене, и желание лучше подготовиться в приближающемуся Australian Open.

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В матче 1/16 финала турнира в Аделаиде 28-я ракетка мира Потапова должна была встретиться с занимающей 32-ю строчку в рейтинге WTA украинской теннисисткой Лесей Цуренко.