Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге

Россиянин Андрей Рублев обыграл финна Эмиля Руусувуори в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге. Об этом стало известно в воскресенье, 7 января.

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Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Рублев победил со счетом 6:4, 6:4.

В ноябре прошлого года российский спортсмен Даниил Медведев одержал победу над представляющим ФРГ Александром Зверевым и стал первым полуфиналистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в итальянском Турине. Призовой фонд соревнований составил 15 миллионов долларов.

Незадолго до этого Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в своем первом матче на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Общий счет противостояний двух лучших российских теннисистов стал 7:2 в пользу Медведева.