16-летняя Мирра Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева переместилась с 58-й на 47-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

На минувшей неделе Андреева дошла до четвертьфинала турнира WTA в Брисбене, где уступила чешке Линде Носковой в двух сетах. Теперь в активе Андреевой 1168 очков.