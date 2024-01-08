Зверев, Макдональд, Лайович вошли в обновленный Совет игроков ATP

«Я хотел бы тепло поприветствовать новых игроков в Консультативном совете. Совет играет важнейшую роль в обеспечении и улучшении качества жизни игроков в Туре, и мы с нетерпением ждём дальнейшего развития тех высоких результатов, которых мы достигли в последние годы. Я также хотел бы поблагодарить игроков, которые участвовали в работе Совета в течение последних 12 месяцев. Мы очень ценим время, которое игроки вкладывают в развитие нашего Тура».