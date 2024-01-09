16-летняя Алина Корнеева вышла в полуфинал квалификации Australian Open

В матче первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над представительницей США Сачией Викери. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Корнее четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Викери два эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11.