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Россиянки Корнеева и Полина Кудерметова вышли в финал квалификации Australian Open

Российские теннисистки Полина Кудерметова и Алина Корнеева вышли в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Корнеева и Полина Кудерметова вышли в финал квалификации Australian Open
© globallookpress.com

Во втором круге Кудерметова обыграла соотечественницу Эрику Андрееву со счетом 6:3, 6:2. Корнеева одержала победу над китаянкой Есинь Ма — 5:7, 6:4, 7:6 (10:5).

В матче за выход в основную сетку Australian Open Кудерметова сыграет против француженки Фионы Ферро, Корнеева встретится с Анной Бондарь из Венгрии.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдут с 14 по 28 января.

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ. AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 59 МЛН ДОЛЛАРОВ

КВАЛИФИКАЦИЯ, 2 Й КРУГ

Полина Кудерметова — Эрика Андреева (обе — Россия) — 6:3, 6:2

Алина Корнеева (Россия) — Есинь Ма (Китай) — 5:7, 6:4, 7:6 (10:5)

Теннис
Эрика Андреева
Полина Кудерметова
Фиона Ферро
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