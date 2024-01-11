Корнеева и Полина Кудерметова вышли в финал квалификации Australian Open

Российские теннисистки Полина Кудерметова и Алина Корнеева вышли в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Во втором круге Кудерметова обыграла соотечественницу Эрику Андрееву со счетом 6:3, 6:2. Корнеева одержала победу над китаянкой Есинь Ма — 5:7, 6:4, 7:6 (10:5).
В матче за выход в основную сетку Australian Open Кудерметова сыграет против француженки Фионы Ферро, Корнеева встретится с Анной Бондарь из Венгрии.
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдут с 14 по 28 января.
БОЛЬШОЙ ШЛЕМ. AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 59 МЛН ДОЛЛАРОВ
КВАЛИФИКАЦИЯ, 2 Й КРУГ
Полина Кудерметова — Эрика Андреева (обе — Россия) — 6:3, 6:2
Алина Корнеева (Россия) — Есинь Ма (Китай) — 5:7, 6:4, 7:6 (10:5)