Корнеева и Полина Кудерметова вышли в финал квалификации Australian Open

Российские теннисистки Полина Кудерметова и Алина Корнеева вышли в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге Кудерметова обыграла соотечественницу Эрику Андрееву со счетом 6:3, 6:2. Корнеева одержала победу над китаянкой Есинь Ма — 5:7, 6:4, 7:6 (10:5).

В матче за выход в основную сетку Australian Open Кудерметова сыграет против француженки Фионы Ферро, Корнеева встретится с Анной Бондарь из Венгрии.