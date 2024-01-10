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Теннисист Шевченко не смог выйти в третий круг турнира в Аделаиде

Российский теннисист Александр Шевченко не смог пробиться в третий круг турнира ATP 250 в австралийской Аделаиде.

Шевченко не смог выйти в третий круг турнира в Аделаиде
© Матч ТВ

Во втором раунде Шевченко потерпел поражение от австралийца Кристофера О’Коннелла со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час.

В третьем круге О’Коннелл встретится с победителем матча между Себастьяном Кордой (США, 3) и Лоренцо Сонего (Италия).

АТР 250. ADELAIDE INTERNATIONAL. АДЕЛАИДА (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 661 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ

2 й круг

Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:1

Теннис
Себастьян Корда
Лоренцо Сонего
Кристофер О'коннелл
Александр Шевченко