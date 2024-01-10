Мария Тимофеева вышла в финал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева, занимающая 144-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) пробилась в финал квалификационного отбора Открытого чемпионата Австралии. Соперницей россиянки была австралийка Астра Шарма (132-я ракетка мира).

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Матч, продолжавшийся 1 час 15 минут, завершился победой Тимофеевой со счётом 6:2, 6:4. Россиянка сделала два эйса и допустила семь двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет, но совершила лишь три двойные ошибки.