Алькарас проиграл в благотворительном матче перед Australian Open

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл австралийцу Алексу де Минору (10-й в рейтинге ATP) в благотворительном матче, прошедшем в Мельбурне в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 1:0 (10-3) в пользу австралийского спортсмена.

Алькарасу предстоит провести ещё один благотворительный матч перед началом турнира «Большого шлема». На это раз соперником испанского теннисиста станет представитель Норвегии Каспер Рууд, занимающий 11-е место в мировом рейтинге. Игра состоится 12 января.