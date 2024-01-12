Сербский теннисист Джокович попросил Рублева перестать побеждать

"Браво. Может, ты уже перестанешь побеждать?" - сказал Джокович. "Я просто пытаюсь немного оторвать от твоего таланта", - ответил Рублев.

Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков). Рублев в финале турнира ATP-250 в Гонконге, который завершился 7 января, обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут. Рублев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.