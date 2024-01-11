ATP утвердила перенос турнира ATP-250 из Астаны в Алматы

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) утвердила перенос хардового турнира категории ATP-250 из Астаны в Алматы. Соревнования пройдут с 13 по 20 октября 2024 года.

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«Алматы по праву заслуживает принять эстафету проведения турнира серии АТР-250, ведь именно в этом городе ещё в 20-х годах прошлого века начал развиваться казахстанский теннис. Almaty Open обещает стать не только масштабным спортивным мероприятием, но и позволит ощутить особую атмосферу праздника, энергии и соревновательного духа на территории Almaty Arena, где будет проходить турнир», — приводит слова президента Федерации тенниса Казахстана (ФТР) Булата Утемуратова пресс-служба организации.