Бублик вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

В матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) 31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти (25-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5 в пользу казахстанского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Бублик в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Музетти три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.