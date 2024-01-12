Стал известен первый соперник Медведева на Australian Open

Стал известен первый соперник Даниила Медведева на Australian Open
В первом круге Открытого чемпионата Австралии чемпион Us Open-2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет со 145-й ракеткой мира Теренсом Атманом из Франции.
Напомним, Медведев получил третий номер посева и попал в нижнюю половину сетки. В случае прохода дальше во втором раунде россиянин сыграет с победителем пары Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Патрик Кипсон (США).
Открытый чемпионат Австралии в 2024 году впервые в истории начнется с воскресенья и продлится 15 дней — с 14 по 28 января. Сумма призового фонда турнира выросла на 13 процентов по сравнению с прошлым годом и составит $ 59,13 млн.
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