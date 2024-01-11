Дарья Касаткина: Даня Медведев лучший, а Netflix, кстати, отстой

15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина откровенно высказалась о выходе нового сезона документального сериала о теннисе Break Point от популярной платформы Netflix.

«Мне бы хотелось, чтобы в этой истории дети воспринимали «злодея» в качестве примера. Даня лучший. А Netflix, кстати, отстой», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Вероятно, Касаткина имеет в виду тот факт, что в четвёртой серии сериала создатели представили Медведева как явного антагониста, буквально злодея в противовес олимпийскому чемпиону 2020 года немцу Александру Звереву.

«После ужасной травмы, полученной на «Ролан Гаррос», Зверев пытается вернуться и сталкивается с грозным соперником в лице Медведева», — говорится в описании.