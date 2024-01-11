Назван потолок для российских теннисистов на предстоящем Australian Open

«Наши ведущие теннисисты могут быть в полуфинале на Australian Open, а дальше уже как повезет. Но до полуфинала кто-то из них, думаю, может дойти. Гадать трудно – первый турнир «Большого шлема» непредсказуем. Люди еще не раскрылись, не вошли в сезон. Будем по ходу соревнований наблюдать, кто как втягивается и играет. Пока все – загадка и тайна», — считает Янчук.