$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

21 россиянин выступит на Australian Open — 2024

21 российский спортсмен примет участие в Открытом чемпионате Австралии — 2024, который пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне.

21 россиянин выступит на Australian Open — 2024
© Чемпионат.com

На предстоящем турнире «Большого шлема» выступят шесть российских теннисистов, а именно Павел Котов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов и Александр Шевченко, а также 15 теннисисток: Элина Аванесян, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Захарова, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Алина Корнеева, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Мария Тимофеева и Диана Шнайдер.

Напомним, действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Действующей победительницей женского турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Теннис
Элина Аванесян
Алина Корнеева
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Павел Котов
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Роман Сафиуллин
Анастасия Потапова
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Дарья Касаткина
Анастасия Захарова
Екатерина Александрова
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Мария Тимофеева
Анастасия Павлюченкова
Новак Джокович
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости