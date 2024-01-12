Дрэйпер вышел в финал турнира в Аделаиде, переиграв Бублика

В матче 1/2 финала хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) 31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл представителю Великобритании Джеку Дрэйперу (62-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу британского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик в этой встрече семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Дрэйпера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.