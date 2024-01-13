Касаткина уступила Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии в финале турнира WTA 500 в Аделаиде.
Остапенко, получившая на турнире шестой номер посева, выиграла матч со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.
Для 26 летней Остапенко этот титул стал седьмым в карьере. Обе теннисистки выступят на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.
Соревнования в основной сетке турнира стартуют 14 января. WTA 500. Adelaide International. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд — более 900 тысяч долларов Финал Елена Остапенко (Латвия, 6) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:2