Касаткина уступила Остапенко в финале турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии в финале турнира WTA 500 в Аделаиде.

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Остапенко, получившая на турнире шестой номер посева, выиграла матч со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

Для 26 летней Остапенко этот титул стал седьмым в карьере. Обе теннисистки выступят на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.