Все российские теннисисты могут пройти первый круг Australian Open

"Жеребьевка нашим теннисистам досталась вполне приятная, у всех проходимые соперники. Я думаю, что все могут выйти во второй круг. Если говорить о наших лидерах, [Данииле] Медведеве и [Андрее] Рублеве, то они могут далеко пройти, а у женщин выход в четвертьфинал будет уже огромным успехом", - сказал Чесноков.