Джокович поделился воспоминаниями о депортации из Австралии в 2022 году

«В прошлом году я сначала прилетел в Аделаиду, поэтому в Мельбурне мы приземлились в другом терминале. А в этом году мы оказались как раз в том терминале, что и в 2022-м. Я увидел весь путь, который тогда проделал, иммиграционную службу. Даже узнал мужчину, который работал там два года назад. Это были не самые приятные воспоминания, у меня даже перехватило дух.