Шевченко уступил Муньяру и выбыл с Australian Open

В двух первых сетах Шевченко отдал первые же геймы на своих подачах, и хотя в первом ему даже удалось сделать ответный брейк, обе партии завершились поражениями Александра со счётом 3:6. Третий сет начался с обмена геймами, но затем Шевченко уступил в пяти геймах подряд.