Аванесян прокомментировала тяжелый старт на Australian Open

«Что было самым сложным сегодня? Наверное, контролировать свои эмоции. Очень долгий и тяжёлый матч. Во втором сете я уже была расстроена и не знала, что делать, но, в итоге я смогла переступить через эти эмоции, пыталась насладиться матчем и доиграть его. Да, на самом деле было сложно играть из-за ветра. Но всё же главным образом на меня повлияли предыдущие турниры, они прошли не так, как я хотела, я очень сильно нервничала именно сегодня. Рада, что всё получилось.



Думаю, каждый может выиграть у каждого, если верит в это, если он работает над собой и улучшает себя каждый день», — сказала Аванесян на пресс-конференции.