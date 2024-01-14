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Самсонова проиграла Анисимовой в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Самсонова проиграла Анисимовой в первом круге Australian Open
© Матч ТВ

Самсонова, посеянная под 13 м номером, в первом круге уступила Аманде Анисимовой из США со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Следующая соперница Анисимовой определится по итогам матча Надя Подороска (Аргентина) — Тамара Зиданшек (Словения).

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 59 МЛН ДОЛЛАРОВ

Женщины. 1 й круг

Аманда Анисимова (США) — Людмила Самсонова (Россия, 13) — 6:3, 6:4

Теннис
Людмила Самсонова
Аманда Анисимова