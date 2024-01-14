Рублев признался, что не мог выкинуть из головы Медведева, когда начал проигрывать Уайлду

«Конечно, я никогда не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения в первом матче, я уже падал. Но в последний момент меня поймали.



Тьяго – суперопасный игрок, суперталантливый. Когда он в правильном настроении, он так сильно и чисто бьёт по мячу, что победить его очень сложно.



У меня в голове появились мысли о его матче с Даниилом (Медведевым) на «Ролан Гаррос». Я уже думал об этом в пятом сете, у меня было так много возможностей, я точно думал, что мы увидим ту же историю, что и поражение Даниила на «Ролан Гаррос», — сказал Рублёв в интервью на корте.