Джокович сообщил о возможном пропуске тренировки

Новак Джокович: «Я немного приболел в последние 4-5 дней. Возможно, пропущу завтрашнюю тренировку на корте»
Новак Джокович может пропустить завтрашнюю тренировку на корте.
Он оценил своей состояние после выхода во второй круг Australian Open.
«Я немного приболел в последние четыре-пять дней. Наверное, слышно по моему голосу. Что есть, то есть. Нужно это преодолеть, принять сложившиеся обстоятельства и постараться выжать из них максимум.
Мы с командой обсудим, возможно, я пропущу завтрашнюю тренировку на корте. Возможно, поработаю в легком режиме: тренажерный зал, пробежка, какие-то конкретные упражнения, чтобы поддержать форму.
В прошлом году я вообще не тренировался между матчами. Тогда были другие обстоятельства, потому что я получил травму. Сейчас есть два дня отдыха, и это очень полезно после четырехчасового первого круга.
Посмотрим, как я завтра встану и решим по ситуации».
Новак Джокович: «Я немного приболел в последние 4-5 дней. Возможно, пропущу завтрашнюю тренировку на корте»
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