Джокович сообщил о возможном пропуске тренировки

«Я немного приболел в последние четыре-пять дней. Наверное, слышно по моему голосу. Что есть, то есть. Нужно это преодолеть, принять сложившиеся обстоятельства и постараться выжать из них максимум.



Мы с командой обсудим, возможно, я пропущу завтрашнюю тренировку на корте. Возможно, поработаю в легком режиме: тренажерный зал, пробежка, какие-то конкретные упражнения, чтобы поддержать форму.



В прошлом году я вообще не тренировался между матчами. Тогда были другие обстоятельства, потому что я получил травму. Сейчас есть два дня отдыха, и это очень полезно после четырехчасового первого круга.



Посмотрим, как я завтра встану и решим по ситуации».