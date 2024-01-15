Медведев рассказал о жестких погодных условиях на Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, сославшись на жесткие погодные условия.
В первом круге россиянин встречался с французом Теренсом Атманом. При счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева Атман отказался от продолжения борьбы из за проблем со здоровьем. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут.
— Когда я начал чувствовать себя физически тяжело, у соперника начались судороги. Это были жесткие условия. Я нахожусь тут на протяжении недели и здесь еще не было настолько жарко, как в первой игре. Я устал, но зачастую в таких ситуациях твой соперник тоже устает, вопрос лишь в том, кто справится с этим лучше, — приводит слова Медведева пресс служба ATP.
Следующим соперником Медведева будет финн Эмил Руусувуори.