Жабер уверенно обыграла украинку в первом круге Australian Open

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву (150-я в рейтинге WTA) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу тунисской спортсменки.

Матч продлился 1 час 8 минут. Жабер пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных. У Стародубцевой две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.