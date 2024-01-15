16-летняя Андреева вышла во второй круг Australian Open

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над 71-й ракеткой мира представительницей США Бернардой Перой. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу россиянки.

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Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Андреева в этой встрече трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Перы один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.