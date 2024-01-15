4 из 5 лучших теннисисток России потерпели поражения на старте Australian Open — 2024

Неожиданные поражения в первом круге потерпели Людмила Самсонова (14-я ракетка мира и 2-я в России), Вероника Кудерметова (17-я ракетка мира), Екатерина Александрова (20-я ракетка мира) и Анастасия Потапова (29-я ракетка мира). При всём при этом сразу 8 россиянок, стоящих в рейтинге ниже, уже прошли во второй круг AO-2024.