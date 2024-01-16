Бублик проиграл 137-й ракетке мира в первом круге Australian Open

27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Соперником спортсмена был представитель Индии Сумит Нагал, занимающий 137-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу индийского теннисиста.

Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Нагал один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Бублика 13 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.